Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana 1,3 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
[Fotoğraf: Reuters]
Gana, Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1,3 milyon doz alacak.
Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, aşıların 15 Mayıs'ta ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Akuffo-Addo, ülkeye gelecek 1,3 milyon doz aşıya ilişkin, "Böylece ülkemizi, ekonomimizi ve hayatımızı hepimizin arzuladığı normale döndürmeyi umabiliriz" dedi.
Nana Akuffo-Addo, COVID-19'a karşı en iyi koruma yolunun maske takmak olduğunu işaret ederek, halkın maske takmaktan yorulmamasını istedi.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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