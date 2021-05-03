Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'nin yanı sıra dört vilayetteki seyahat kısıtlamasının da kaldırılacağını ifade etti.

Eğitim Bakanlığının takvime göre okulların açılacağını kaydeden Kenyatta, toplu ibadetlerin de COVID-19 tedbirlerine uyularak yapılacağını söyledi.

Kenya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 160 bin 422 COVID-19 vakası görüldü, 2 bin 763 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.