Örgüt adına sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, grubun bugüne kadar yanlış bir şey yapmadığı savunuldu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, 28 Ocak'taki kararıyla radikal sağcı Proud Boys'u terör örgütleri listesine almıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın muhafazakar fikirlerini savunan örgüt, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ABD Kongre binası baskınıyla eleştiri oklarını üzerine çekmiş ve Proud Boys'un birçok üyesi inceleme altına alınmıştı.

Proud Boys

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın 2018'de radikal örgüt olarak tanımladığı Proud Boys, Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kuruldu.

ABD ve Kanada'da politik doğruluğu savunan ve erkeklere yönelik kısıtlamaları protesto eden bir organizasyon olarak başlayan Proud Boys, sonrasındaki protestolarıyla sokak savaşına destek veren bir örgüt haline geldi.

Grubun Kanadalı kurucusu McInnes, halen ABD'de yaşıyor.