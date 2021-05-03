Interli taraftarlar, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Milano kent merkezindeki Duomo ve Castello meydanlarına akın ederek, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Teknik direktör Antonio Conte, kariyerinde 4. kez Serie A şampiyonluğunu kazanma başarısını gösterdi. Conte şunları söyledi:

"Bu, kesinlikle kariyerimin en önemli başarılarından biri. Önemli bir şeyler kazanmak için rekabetçi olmayan bir takıma gelmek kolay bir seçim değildi. Bu meydan okumayı büyük bir istekle kabul ettim ve yaptığımız işle tüm büyük fedakârlıkların karşılığını aldığımızı düşünüyorum."

Rakiplerden tebrik

Serie A'da son 9 yıldır şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus, serisini bitiren rakibi Inter’i Twitter üzerinden tebrik etti.

Inter'in bir diğer rakibi Milan da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.