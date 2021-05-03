Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası "Ritam Cup"ta ay-yıldızlı sporcu Kamelya Tuncel top ve çember aletlerinde gümüş, kurdele aleti ve genel tasnifte bronz madalya elde etti.

Cimnastik Federasyonu milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.