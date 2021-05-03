Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamelya Tuncel'den 4 madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Ritmik Cimnastik "Ritam Cup"ta 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası "Ritam Cup"ta ay-yıldızlı sporcu Kamelya Tuncel top ve çember aletlerinde gümüş, kurdele aleti ve genel tasnifte bronz madalya elde etti.
Cimnastik Federasyonu milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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