Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da şampiyon Zenit
Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.
Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.
Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
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