Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı.

Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı.

Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Yedlin 4 maç sonra kadroya girdi

Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi.

Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.

Gençlerbirliği'nde tek değişiklik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Bizati, geçen hafta Atakaş Hatayaspor'a 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Sio'nun yerine Sefa Yılmaz'ı sahaya sürdü.