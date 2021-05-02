Galatasaray Ankara'da hata yapmadı
Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Lider Beşiktaş ile 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesi hata yapmadı. Sarı kırmızılı ekip başkentten 3 puan alarak zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ile 53. dakikada Emre Akbaba ağlarla buluşturdu.
Süper Lig'de 20. yenilgisini alan Gençlerbirliği 35 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.
Şampiyonluk yarışında kritik bir haftayı da kayıpsız geçen Galatasaray, 75 puana yükseldi.
Gençlerbirliği'nde Candeias hastaneye kaldırıldı
Öte yandan karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Fernandes ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Gençlerbirlği'nde Candeias, oyuna devam edemedi.
İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Babel'e yapılan faulde topun başına Gedson Fernandes geçti. Gedson'un kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.
21. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında kale önünde müsait durumdaki Babel'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
29. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın plasesinde meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
GOL - 44. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kaleci Nordfeldt'in solundan ağlarla buluştu: 0-1. Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 53. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Donk'un uzun pasında top Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın kafasından sekti. Emre Akbaba'nın top yere düşmeden ceza sahasının sağından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2.
65. dakikada Babel'in ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Emre Akbaba ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından Babel'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
75. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe atışında Marcao kafa vuruşunu yaptı, kaleci Nordfeldt topu kurtarmayı başardı.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 60 Pierre-Yves Polomat), Soner Dikmen (Dk. 60 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima (Dk. 80 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Stancu
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Mustafa Muhamed), Kerem Aktürkoğlu, Babel (Dk. 78 Arda Turan), Halil Dervişoğlu (Dk. 77 Radamel Falcao)
Goller: Dk. 44 Halil Dervişoğlu, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gedson Fernandes (Galatasaray), Dk. 52 Sandro Lima (Gençlerbirliği)
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