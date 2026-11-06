Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.11.2026 01:38

SGK'ya 100 denetmen yardımcısı alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak.

SGK'ya 100 denetmen yardımcısı alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranacak.

Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı olarak yapmaya engel durumları bulunmaması, ÖSYM tarafından 2025 veya 2026'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerekecek.

Başvurular 9 Kasım'da başlayacak

Sınav için başvurular 9 Kasım'da başlayacak, 22 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapabilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 28 Aralık-11 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

ETİKETLER
SGK Kamu Personel İstihdam
Sıradaki Haber
Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:42
Bakan Şimşek: Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi oranlarında bir artış gündemde yok
01:07
Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni kaldırıldı
01:57
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
00:39
ABD'nin Wisconsin eyaletinde 36 yıl sonra ilk kez bir bebek kızamıktan öldü
00:11
Mikroplastikten oluşan çöp yığınları okyanusun rengini değiştiriyor olabilir
00:09
Bavullardan çoraplara sarılmış 3 bin tarantula çıktı
Gaziantep'te Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı
Gaziantep'te Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı
FOTO FOKUS
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ