Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 22:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gençlerbirliği'nde Candeias hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.
Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Gedson Fernandes ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, oyuna devam edemedi.
İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Etiketler: Gençlerbirliği Süper Lig
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