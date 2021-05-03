Hafta içinde oynadığı Granada maçında sahasında sürpriz bir şekilde yenilerek La Liga'da zirveye yükselme şansını tepen Barcelona, 34. hafta maçında zorlu Valencia deplasmanına çıktı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 50. dakikasında geriye düşen Katalan temsilcisi, 57'de Arjantinli yıldızı Messi ile skora yeniden dengeyi getirdi.

63'te Griezmann ve 69'da Messi ile iki gol daha bulan Barcelona, zorlu deplasmanda kısa süre içerisinde 3-1 öne geçmeyi başardı.

83. dakikada Valencia Soler ile farkı 1'e indirse de maçın kalan kısmında başka gol olmayınca Barcelona, zorlu Valencia deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 74'e çıkaran Barcelona, 2. durumdaki Real Madrid'i yakaladı ve averajla 3. sırada yer aldı.

Son 4 haftasına girilen La Liga'da Atletico Madrid, 76 puanla zirvede bulunuyor.

Valencia'nın 83. dakikada Carlos Soler ile bulduğu gol sonucu değiştirmezken, Katalan takımı zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, toplam gol sayısını 28'e çıkardı.