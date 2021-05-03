Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılması protesto edildi. Göstericiler gayrimeşru yerleşim faaliyetleri aleyhinde sloganlar atarak işgal güçlerinin kararlarına karşı olduklarını dile getirdi.

Polisin protestoculara müdahalesine şahit olan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kalabalık göstericilerin üzerine attığı ses bombasının Filistinli bir gencin eline isabet ettiğini aktardı.

İsrail Merkez Mahkemesi kararı erteledi

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönünde karar alan Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, 2 Mayıs'ta tarafların anlaşmaya varmaması sebebiyle kararı 4 gün erteledi.