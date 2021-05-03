Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'den Kudüs'teki tehcir karşıtı gösteriye müdahale
[Fotoğraf: AA]
Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gösteriye katılan onlarca Filistinli mahalledeki yerli halkın kovulmasına tepki gösterdi. İsrail polisi gösteriye ses bombası ile müdahale etti.
Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılması protesto edildi. Göstericiler gayrimeşru yerleşim faaliyetleri aleyhinde sloganlar atarak işgal güçlerinin kararlarına karşı olduklarını dile getirdi.
Polisin protestoculara müdahalesine şahit olan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kalabalık göstericilerin üzerine attığı ses bombasının Filistinli bir gencin eline isabet ettiğini aktardı.
İsrail Merkez Mahkemesi kararı erteledi
Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönünde karar alan Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, 2 Mayıs'ta tarafların anlaşmaya varmaması sebebiyle kararı 4 gün erteledi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs
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