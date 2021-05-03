Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da askeri üsse saldırı: 8 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri bir üssü hedef aldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlendi.
Askeri üsse düzenlenen saldırıda biri asker 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.
Etiketler: Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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