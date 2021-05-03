Saldırı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlendi.

Askeri üsse düzenlenen saldırıda biri asker 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.