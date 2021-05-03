Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de tekne alabora oldu: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin California eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
San Diego şehrinin Point Loma açıklarında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenlik botlarının yardıma gittiği kaydedildi.
Kaçak göçmen taşıdığı sanılan teknedeki iki kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarılan 23 kişinin civardaki hastanelere kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: ABD
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