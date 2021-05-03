San Diego şehrinin Point Loma açıklarında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenlik botlarının yardıma gittiği kaydedildi.

Kaçak göçmen taşıdığı sanılan teknedeki iki kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarılan 23 kişinin civardaki hastanelere kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.