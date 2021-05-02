Madrid'deki 23 bin kişilik La Ventas arenasında, COVID-19 tedbirleri kapsamında yüzde 25 kapasiteyle sadece 6 bin kişi alınarak salgın döneminde ilk boğa güreşi organizasyonu gerçekleştirildi.

Kısa sürede biletlerin tükendiği boğa güreşini izlemeye gelenler, COVID-19 önlemleri kapsamında ateşleri ölçülerek yarım saat arayla gruplar halinde arenaya alındı.

Sosyal mesafe kuralına göre oturtulan ve FFP2 tipi maske takmaları zorunlu olan İspanyollar, yeniden boğa güreşi izlemekten memnun olduklarını söyledi.

İspanya'da COVID-19 öncesi son boğa güreşi Şubat 2020'de Madrid'in Valdemorillo arenasında organize edilmişti.

Sol koalisyon hükümeti ve Sağlık Bakanlığı, kalabalık etkinliklerin yapılmamasını tavsiye etse de Madrid'deki sağ görüşlü yerel yönetim, önlemleri gevşeterek boğa güreşine izin vermişti.