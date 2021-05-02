Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askeri tarafından vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının şehit olduğunu duyurdu.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

Yaşlı kadın açılan ateşle ağır yaralanmıştı

İsrail akseri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.