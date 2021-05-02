Tahar vilayeti Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, Cümbüş Partisi Başkan Yardımcısı Pirim Kul Ziyayi'nin, Tahar'ın Rustak ilçesine bağlı Girdab köyünde bombalı saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ziyayi'nin söz konusu köyde Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini ifade eden Esir, saldırının nasıl düzenlendiğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

Esir, saldırıda ayrıca Ziyayi'nin iki korumasının da yaralandığını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sovyetler birliğine karşı savaşan Ziyayi, ülkede bir dönem milletvekilliği görevini de yapmıştı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.