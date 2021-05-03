Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 04:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çad'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Çad'da Cumhurbaşkanı İdris İtno'nun cephede öldürülmesinin ardından 20 Nisan’da güvenlik gerekçesiyle getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü General Azem Bermandoa Agouna, güvenlik risklerinin ortadan kalkması üzerine pazar günü itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının sona erdiğini söyledi.
Sözcü Agouna, 68 yaşındaki İdris Deby İtno'nun 19 Nisan'da ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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