Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede gelinen süreci TRT Haber'e değerlendirdi.

Yaklaşık 13-14 günlük süre içerisinde vaka sayısında yarıdan daha da aşağı inildiğini belirten İlhan, 21 Nisan'da 62 bine dayanan vaka sayısının şu an 25 bin 580 düzeyine gerilediğini söyledi.

-Tam kapanma sonrası vaka sayısı nasıl seyreder?

-5 bin hedefine ulaşılır mı?

-Aşının salgın üzerindeki etkisi



Kısmi kapanmanın ardından tam kapanma vaka sayılarını düşüşe geçirdi. 60 binleri geçen vaka sayısı alınan tedbirlerle 25 binlere geriledi. pic.twitter.com/xyLDKGmlGV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2021

Bunu aktif vaka sayısı içerisinde de değerlendirmek gerektiğini ifade eden İlhan, "Hep söylüyoruz ya iyileşen sayısı hasta sayısını geçtiği zaman iyi yönlere doğru yol alıyoruz diye. Bugün itibarıyla baktığımızda aktif 354 bin hastamız var dünkü vaka sayısına göre. 21 Nisan tarihinde hesapladığımızda bunun neredeyse 2 katı kadardı, 650 bin civarındaydı. Bu çok çok önemliydi. Çünkü aktif hasta sayısı azaldıkça haliyle bulaş da azalıyor" dedi.

"Bayram sonuna çok daha güzel zamanları birlikte görebiliriz"

Bulaşın azalması için tek önemli kriterin dolaşımın az olduğu bir ortamın sağlanması ve hasta sayısının azalması olduğunu vurgulayan İlhan, şöyle devam etti:

"Ne kadar az hasta varsa bulaş o kadar azalıyor. Eğer böyle gidersek şu an için baktığımızda 25 binlik vaka çok güzel bir sayı. Hep söylüyorum 26 bin çıkar, 27 bin çıkar, 23 bin çıkar, 3-5 aşağı yukarı çok önemli değil, önemli olan azalma eğiliminin devam etmesi ve aktif vaka sayısının azalmış olması. Aktif vaka sayısı eğer böyle giderse umut ediyorum bayram sonuna çok daha güzel zamanları birlikte görebiliriz. Ama bunun tamamen vatandaşlarımızın kurallara riayeti, aynı zamanda sırası gelenin aşı olmasına bağlı olduğunu söyleyeyim."

"Vaka sayısı düştükten bir süre sonra aktif vaka sayısı düşüyor"

Aktif vakaların azalmasının kendileri için en önemlisi olduğunu söyleyen İlhan, "Aktif vaka şu demek: 11 Mart'tan itibaren tanı almış tüm vakaların toplamına bakıyoruz, onlardan bugüne kadar iyileşenleri çıkarıyoruz, maalesef vefat edenleri de çıkarıyoruz. Bunlara baktığımızda 354 bin rakamı var, çok güzel bir rakam" dedi.

Vaka sayısı düştükten bir süre sonra aktif vaka sayısının düştüğünü dile getiren İlhan, bunu takiben de önümüzdeki haftalarda aktif vaka sayılarının azalmasıyla yoğun bakımdaki hastaların ve ağır hasta sayılarının azalacağını söyledi.

İlhan, "Ağır hasta sayımız 3 bin 500'ler civarında, yaklaşık 6-7 gündür o civarda gidiyor. 3 gün öncesinde en yüksek vefat sayımızı gördük. 394 vatandaşımızı tek bir günde kaybettik. Ama bunlar vakaların 60 bin olduğu zamanda, aktif vaka sayısının 600 bin olduğu zamandan kalan vatandaşlarımız. O nedenledir ki rakamların da bize gösterdiği gibi biz vaka sayısını azaltabilirsek, iyileşmede daha başarılı olursak, ilerleyen dönemde ağır hastayı takiben vefatın da azaldığını göreceğiz" diye konuştu.

Yaşlılarda ve sağlık çalışanlarında aşı sonrası vakalar azaldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 9 milyon 200 bin vatandaşın aşı olduğunu, bunun oldukça iyi bir rakam olduğunu ifade eden İlhan, özellikle 65 yaş üzerinde aşı olan vatandaşlara bakıldığında vakaların yarı yarıya azaldığını söyledi.

İlhan, "Sağlık çalışanları açısından bir değerlendirme yapıldığında, 1 milyona yakın sağlık çalışanımız aşı oldu. Bu grupta ise vakalar içerisinde 4 kat, yüzde 400 azalma olması bize aşının ne denli etkili olduğunu gösteriyor. Ama bir yandan da her yaş grubunda aşıya tereddütle yaklaşan vatandaşlarımız var. Onların da sırası gelenlerin aşı olmasını şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.