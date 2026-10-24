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Türkiye
İHA 24.10.2026 19:01

Maçın son dakikalarında fenalaşan futbolcu kalp krizi geçirdi

Bartın’da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada Gençlik Mimar Sinan Spor’un 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, maçın son dakikalarında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Maçın son dakikalarında fenalaşan futbolcu kalp krizi geçirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup’un 2. haftasında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Arıt Kayadibispor’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3. dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Futbolcunun durumunun ciddi olduğunun anlaşılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın Karaaslan, Bartın Devlet Hastanesi’nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

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