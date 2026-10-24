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Türkiye
AA 24.10.2026 14:41

Bakan Göktaş: Gazi Kimlik Kartları'nı teslim etmeye başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün itibarıyla Gazi Kimlik Kartları'nı teslim etmeye başladık. Hak sahipliği tespit edilerek aylık bağlanan ve Bakanlığımıza başvuran gazilerimize ücretsiz seyahat kartlarını da ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: Gazi Kimlik Kartları'nı teslim etmeye başladık

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde titizlikle yürüttükleri sürecin sonunda ağustos ayında TBMM'de kabul edilen kanunla terörle mücadelede yaralanan ve malul sayılmayanlara gazi ünvanı ve önemli haklar sağlandığını hatırlattı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla Gazi Kimlik Kartları'nı teslim etmeye başladık. Hak sahipliği tespit edilerek aylık bağlanan ve Bakanlığımıza başvuran gazilerimize ücretsiz seyahat kartlarını da ulaştırıyoruz. Kıymetli gazilerimizin haklarını gözetmeye, vefa ve minnetimizi hizmete dönüştürmeye devam edeceğiz."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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