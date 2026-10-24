Kartal'da motosiklet sürücüsüne 242 bin lira ceza kesildi

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, dün, plakası olmayan ve "abartı egzoz"a sahip motosikletin sürücüsünün Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir caddede akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen Y.E.B. (20) gözaltına alındı.

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi olmadan araç kullanmak", "akrobatik hareketler yapmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" ve "abartı egzoz" maddelerinden toplamda 242 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca motosiklet 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.