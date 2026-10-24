Sahil güvenlik, 9 ayda 3 bin 194 kişiyi kurtardı

Denizlerde müdahale gerektiren birçok olayda kişilerin güvenliğine ilişkin çalışmalar yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sudan kurtarma ve tıbbi tahliyenin yanı sıra teknelerin güvenli alana çekilmesi gibi faaliyetler yürütüyor.

581 vakaya müdahale edildi

Komutanlık verilerine göre ekipler, ocak-eylül döneminde denizde mahsur kalan, tekneleri arızalanan, denize düşen veya farklı nedenlerle yardım çağrısında bulunan kişilerin yer aldığı 581 vakaya müdahale etti.

Ekipler, acil yardım çağrısında bulunanlara ulaşmak amacıyla bot, gemi ve helikopterle yürüttükleri çalışmalarda 3 bin 194 kişiyi kurtardı, 389 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Sahil güvenlik ekiplerinin yılın 9 ayındaki faaliyetlerinde en fazla kişinin kurtarıldığı ay, 633 kişi ile ağustos oldu. Ocakta 190, şubatta 181, martta 143, nisanda 241, mayısta 571, haziranda 446, temmuzda 489, ağustosta 633 ve eylülde 300 kişi kurtarıldı.

Ekiplerin bu dönemde yürüttüğü çalışmalar kapsamında denizden 142 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Denizden çıkarılan cesetlerin sayısı ocakta 8, şubatta 13, martta 16, nisanda 28, mayısta 9, haziranda 13, temmuzda 25, ağustosta 24 ve eylülde 6 olarak kayıtlara geçti.

En fazla olay temmuzda yaşandı

Yaz mevsiminin de yer aldığı bu dönemde denizlerdeki hareketliliğin artması, ekiplerin görev yoğunluğuna da yansıdı.

Temmuz ayında 124 arama kurtarma olayına müdahale eden ekipler, 489 kişiyi kurtardı. Bu ayda gerçekleştirilen çalışmalar, yılın 9 ayında en yoğun dönem olarak kayıtlara geçti.

Ekipler, ocak ayında 27, şubatta 30, martta 29, nisanda 47, mayısta 76, haziranda 84, temmuzda 124, ağustosta 118 ve eylülde 46 olaya müdahale etti.

7 gün 24 saat görev esasına göre hazır bulunan sahil güvenlik ekipleri, her ihbarın ardından hızla harekete geçiyor.

Bu kapsamda ekipler, Balıkesir Koyun Adası önlerindeki yelkenli teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine korvet, gemi ve helikopterle karadan ve denizden gerçekleştirdikleri müdahalede 2 kişiyi kurtardı.

Ekipler, Didim açıklarında "deniz yatağı" ile sürüklenen çocuğu da kurtararak ailesine ulaştırdı.

Öte yandan ekipler, Konyaaltı sahili açıklarında yaralı caretta carettayı ve Alibey Adası iskelesinde mahsur kalan kediyi de kurtararak ilgili birimlere teslim etti.