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Türkiye
AA 24.10.2026 09:58

Bağcılar'da zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridinin bir süre kapatılması nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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