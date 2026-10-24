Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Yunanistan'dan Ukrayna'ya giden, 118 metre uzunluğundaki Panama bayraklı "Oris Helga" isimli gemi, Zincirbozan mevkisi önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-17" ve "Kurtarma-19" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkörle yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.