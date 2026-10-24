Duman 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.10.2026 08:23

Diyarbakır merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında zanlıların gerçeğini aratmayan sahte araç kiralama siteleri kurdukları belirlendi.

Piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen kişileri bu sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Ekipler, 20 Ekim'de Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı "Patinaj" operasyonu düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu belirlendi.

Çalışmalar kapsamında 51 banka hesabına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Diyarbakır Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:35
Dışişleri Bakanı Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba ile görüşecek
08:57
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
07:39
İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
05:26
Husilerin Riyad’a fırlattığı balistik füze imha edildi
02:58
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama
01:43
Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ