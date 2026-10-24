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Türkiye
AA 24.10.2026 00:27

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 2 kişinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 2 kişinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Başsavcılığın yazısında, "Soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek Başsavcılığımızdan görüş alınması yönünde yükümlülük getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yazıda, soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturmaya konu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde, Astor Enerji AŞ ortaklarından şüpheliler Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, Feridun ve Enver Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenildi.

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SPK TMSF Fon soruşturması
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