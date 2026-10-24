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Türkiye
AA 24.10.2026 11:44

KDK'nın girişimiyle bursu kesilen öğrenciye geriye dönük ödeme yapılacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle yüksek lisans bursu kesilen öğrencinin mağduriyetini gidererek, bursunun yeniden bağlanmasını ve geriye dönük ödenmesini sağladı.

KDK'nın girişimiyle bursu kesilen öğrenciye geriye dönük ödeme yapılacak

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencinin aldığı öğrenim bursu, yüksek lisansa ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle kesildi.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran öğrenci, akademik başarısızlık, devamsızlık veya bursunun kesilmesini gerektiren disiplin veya mevzuat ihlali yapmadığını belirtti.

Öğrenci, kesilen bursunun geriye dönük ödenerek yeniden bağlanmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge talep etti.

Genel Müdürlük, öğrencinin bursunun ödenmeye başladığını ve alamadığı aylardaki bursunun da hesabına yatırılacağını KDK'ye bildirdi.

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