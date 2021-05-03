Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Libya'nın bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz"
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler için gittiği Libya’da mevkidaşı Necla Manguş ile düzenlenen basın toplantısında konuştu, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" dedi.
Libya'daki görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" dedi.
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Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya
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