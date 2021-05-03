Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu, Uludere'de hayata geçirilen projeleri paylaştı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, "Uludere yeşeriyor, vatandaşımızın yüzü gülüyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Soylu, "Uludere yeşeriyor. Vatandaşımızın yüzü gülüyor" değerlendirmesiyle yaptığı paylaşımda, Şırnak Uludere Hilal Beldesi'nde Şırnak Valiliğinin ve GAP İdaresi'nin desteği ve Uludere Kaymakamlığının projesiyle 2020'de kurulan 12 seranın yeşermeye başladığını açıkladı.
Uludere yeşeriyor— Süleyman Soylu | Maske
Vatandaşımızın yüzü gülüyor
Şırnak Uludere Hilal Beldesi'nde;
Şırnak Valiliğimiz ve GAP İdaresi'nin destekleri ve Uludere Kaymakamlığımızın projesiyle 2020 yılında kurulan
12 SERA,
YEŞERMEYE BAŞLADI pic.twitter.com/LxIZNMm2Le
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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