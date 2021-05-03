İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu, "Uludere yeşeriyor. Vatandaşımızın yüzü gülüyor" değerlendirmesiyle yaptığı paylaşımda, Şırnak Uludere Hilal Beldesi'nde Şırnak Valiliğinin ve GAP İdaresi'nin desteği ve Uludere Kaymakamlığının projesiyle 2020'de kurulan 12 seranın yeşermeye başladığını açıkladı.