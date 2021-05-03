Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Libya Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen heyetler arasındaki görüşmenin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
Etiketler: Libya Milli Savunma Bakanlığı MİT Yaşar Güler
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