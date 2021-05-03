Libya Başbakanlık Binası'nda gerçekleşen heyetler arasındaki görüşmenin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.