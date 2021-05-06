Çin'in kontrolden çıkan Long March 5B tipi roketi, uzay istasyonu modülü taşıyordu. Kontrolden çıkıp, parçalanmaya başladı. Bir kısmı yanıp yok oldu. Sağlam parçalar ise dünyanın kabusu oldu.

Nereye düşeceği alçaldığı zaman netleşecek

Roket hala, saatte 27 bin kilometre hızla dünyanın etrafında dönüyor. 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasında. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu kuşakta bir noktaya düşeceği tahmin ediliyor. Ancak, karaya mı, okyanusa mı? Nereye düşeceği, dünyaya biraz daha yaklaşınca ancak netleşecek.

9 Mayıs sabahı atmosfere gireceği tahmin edilen roketin büyük parçalarının dünyaya ulaşması beklenmiyor.

"Öyle bir nesnenin bir kişiye düşme olasılığı trilyonda bir"

Konuya ilişkin TRT Haber'e konuşan, Türk Astronomi Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli, "Aşağı inmeye başladığında sürtünmeden dolayı parçalanacaklar, küçük parçalara ayrılacaklar. Yüzde 20'si kalacak sadece. O yüzden de kafamıza araba düşecek, vagon düşecek gibi bir kavram olmayacak. Öyle bir nesnenin bir kişiye düşme olasılığı trilyonda bir. Yüzde 70'i su olan bir yeryüzünde karaya düşme olasılığı az. Bunun bir metropol üzerinden geçiyor olması beklenen bir tahmin değil. Garanti veremeyiz sadece tahminlerden söz edilebilir" değerlendirmesini yaptı.

Long March 5B 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin'deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı göndermişti.

Tiengong-1 de kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmıştı

Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da görevini tamamlamıştı.

Mekik 2018'de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik'e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.

O dönemde Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.