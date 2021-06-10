Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahat ettiği sırada uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Birlikte çalışmanın önemli olduğuna inandığımız alanlar var"

ABD'nin Erdoğan-Biden görüşmesinden beklentilerine ilişkin soruya cevap veren Psaki, “Yapıcı şekilde birlikte çalışmanın önemli olduğuna inandığımız alanlar da var, güçlü görüş ayrılıklarımız da var” dedi.

"Biden görüşmeyi gerçekleştirmenin önemli olduğunu hissetti"

Yüz yüze görüşmelerin diplomasi için fırsat olduğunu söyleyen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın da görüşmeye ilişkin duygularını paylaştı. Psaki, "Öncelik olarak bu görüşmeyi gerçekleştirmenin önemli olduğunu hissetti” açıklamasını yaptı.

"Küresel toplumu etkileyen sorunları konuşacaklar"

Gazeteciler, "Suriye benzeri özel başlıkları da alabilir miyiz?" diye sordu. Psaki, "Şüphesiz iki lider bölgesel güvenlik konularını, COVID-19 ve ekonomi de dahil olmak üzere küresel toplumu etkileyen sorunları konuşacaklar. İkili görüşme yaklaştıkça daha fazla detay paylaşacağız" dedi.