Rus siber korsanların saldırısına uğrayan ABD’nin en büyük et tedarikçisi JBS firması, 11 milyon dolar fidye ödedi.

Şirketten yapılan açıklamada, bütün tesisler tekrardan hizmete girdikten sonra fidye ücretinin korsanların hesabına yatırıldığı belirtildi.

"Bizim için üzüntü verici bir durumdu"

Açıklamayı yapan firma yetkilisi, "Bizim için gerçekten üzüntü verici bir durumdu ancak müşterilerimizi düşünmek zorundaydık" dedi.



Şirketin açıklamasında, 11 milyon dolarlık ödemenin Rus siber korsanlara bitcoin cinsinden yapıldığı söylendi.



ABD'nin en büyük et tedarikçisi firmaya yapılan siber saldırı sonucu işletmenin beşte birlik bölümü hizmet veremez hale gelmişti.

Biden "Putin’le de bu konuyu konuşacağım" demişti



Siber saldırının ardında ABD Başkanı Joe Biden kameralar karşısına geçmiş, "Saldırılara karşılık verme konusunu yakından takip ediyoruz, Putin’le de bu konuyu konuşacağım" demişti.



Geçtiğimiz günlerde yine Rus siber korsanların akaryakıt boru hattına yaptığı saldırıda da milyarlarca dolarlık zarar gerçekleşmiş, doğu yakasındaki eyaletlerde büyük benzin sıkıntısı yaşanmıştı.