Türkiye, savunma sanayiinde yerlilik payını, insansız hava araçları, mavi vatanın bekçileri, akıllı mühimmatlar ve atış kontrol sistemleri ile her geçen gün artırıyor. Dünyanın gözü de, Türk mühendislerinin bu yenilikçi fikirlerinin üzerinde.

Savunma sanayiinde her yerli ürün, Türkiye'ye ait korunması gereken bir bilgi ve teknoloji demek. Bu alanda imza atılan projeler son dönemlerde casusluk faaliyetlerine konu oluyor. Yerlilik oranı arttıkça, Türkiye'den yasa dışı bilgi transferi için girişimler de artıyor.

Geçtiğimiz aylarda savunma projelerine yönelik casusluk girişimleri önlendi.

Casusluk girişimlerinin arkasında kimler var?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, "Devletler askeri hazırlıklarını ya da ulusal değerlendirmelerini yapmak için bu bilgilerin peşinde koşacaktır. Diğer boyutu, ticari endüstiriyel boyutu Türk Savunma Sanayii firmalarını kendilerine rakip olarak gören yabancı firmalar kendi konumlandırmalarını yapmak için endüstriyel espiyonaj dediğimiz faaliyetlere girebilirler." dedi.

Ürünlerde her bir parça önemli. Bu sistemler, bilinenlerin yanı sıra geliştirilebilir özelliklere de sahip. Dünya genelinde casusların öncelikli hedefi genellikle savunma projelerinde çalışanlar oluyor.

"Sürpriz etkisi gizlidir"

Konuya ilişkin konuşan Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, "Üretilen herhangi bir platform veya mühimmatın ona ait olan bilgilerin tamamın gizli olması lazım. Mesela bir sistem diyorsunuz ki bu füzenin veya mühimmatın menzili 250 km diyorsunuz yanına bir artı koyuyorsunuz o artı ne kadar artı işte onu ancak üretenler ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bu sektörde ilgili çalışanların bilmesi lazım. O artı sürpriz faktörüne sebebiyet vermektedir.

Bu sektörde çalışanların aidiyetinin tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne ve büyük Türk milletine olması lazım. Eğer başka bir unsur tarafından devşirilmeleri veya bir bilgiyi dışarıya sunmaları geri dönüşü olmayan sonuçlar verir.

"Siber sızmalara karşı koruma duvarlarının güncel tutulması gerekiyor"

Dijital ortamdaki bilgi ve belgelerin şifreleme teknikleri ile kontrol altında tutulması zorunluluğuna ilişkin de değerlerdirmede bulunan Mevlütoğlu, "Elektronik ya da siber sızmalara karşı donanım bazında yazılım bazında milli imkanlarla geliştirilen ya da geliştirilmesi gereken koruma duvarları var bunların da güncel tutulması gerekiyor." diye konuştu.

Proje süreçlerinde güvenlik zafiyeti büyük bedellere yol açabilir.

Bu nedenle personele yönelik eğitimlerden siber güvenlik önlemlerine kadar çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ender Bediz