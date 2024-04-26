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Türkiye
AA 26.04.2024 14:39

Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede ekipler çalışma yürütüyor.

Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 3 gün önce başlayan incelemelerini sürdürüyor.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle devam ediyor.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri verdiği, bu numunelerin laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Olay

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

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