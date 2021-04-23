Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
İki liderin hazirandaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldığı belirtildi.
Biden'ın Erdoğan'a ikili ilişkileri geliştirme isteğini ilettiği ifade edildi.
Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.
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