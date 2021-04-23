Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da vakalar yüzde 20 düştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 20 azaldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, il sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.
İstanbul'da vakalarda yüzde 20 düşüş
Bakan Koca "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor" dedi.
İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/dvP667bbmw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2021
Kısıtlamalara uyumun hissedilmeye başlandığını söyleyen Fahrettin Koca, "Birlikte başaracağız" mesajını verdi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Koronavirüs Virüs
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