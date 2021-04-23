Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, il sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.

İstanbul'da vakalarda yüzde 20 düşüş

Bakan Koca "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor" dedi.

İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/dvP667bbmw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2021

Kısıtlamalara uyumun hissedilmeye başlandığını söyleyen Fahrettin Koca, "Birlikte başaracağız" mesajını verdi.