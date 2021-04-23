Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 23:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesindeki konuların takibi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından bir temas daha kuruldu. Bu kez de Dışişleri Bakanları görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.
Etiketler: ABD Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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