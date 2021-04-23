Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından bir temas daha kuruldu. Bu kez de Dışişleri Bakanları görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.