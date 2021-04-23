Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Kalın "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Şirinoğlu, "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar, ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum" demişti.