NATO liderler zirvesine 2 hafta kaldı.

2030 NATO stratejisinin gündemde olacağı zirve öncesi, Dışişleri ve Savunma Bakanları çevrim içi oturumlarda hazırlıkları ele aldı. Ortak bütçede artış ve ar-ge çalışmalarına yoğunlaşacak yeni bir teknoloji üssü kurma fikri masadaki öneriler arasındaydı.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarıyla iki ayrı video konferans oturumuyla bir araya geldi.

İlk oturumda söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2030 NATO stratejisine tam desteğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Bu kararların, ittifakın ve transatlantik bağların, günümüz stratejik ortamında geçerliliğini ortaya koyacağına ve daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

NATO'dan Belarus'a kınama

Toplantı sonrası açıklama yapan Stoltenberg tüm NATO üyelerinin Belarus'un sivil havacılık kurallarını ihlal etmesini kınadığını söyledi

Afganistan'a destek

NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığının ise sona erdiğini ancak eğitim ve yardımların süreceğini ifade etti.

"Ortak askeri üs kurulmalı"



Rusya ve Çin'in askeri yatırımlarındaki artışa da dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, "Ortak bütçeyle işbirliği ve caydırcılık kapasitemizi güçlendirebiliriz" dedi.

Stoltenberg NATO'nun ortak teknoloji üssü kurması gerektiğini de savundu.

Üssün kurulacağı yer ve üye ülkelerin katılım şekli gibi detayların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti.