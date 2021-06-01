Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, başta 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları ve Zirve’de kabul edilmesi planlanan NATO 2030 Kararları olmak üzere, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmeler ve NATO’nun gündeminde bulunan diğer konular ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu toplantıda, NATO 2030 Kararları bağlamında Genel Sekreter Stoltenberg’in çabalarını desteklediklerini söyledi. Bu kararların ittifakın ve transatlantik bağların günümüz stratejik ortamında geçerliliğini ortaya koyacağına ve daha da güçlendireceğine inandığını belirtti.

Çavuşoğlu, Stoltenberg’in, NATO’nun Afganistan’ın geleceğine dair rolüne ilişkin görüşlerini desteklediklerini söyledi.