İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirleri duyurdu.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde de şehirler arası seyahate dair herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlardan uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Vatandaşların seyahatlerini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak.

Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin, özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.

Cenaze ve nakil işlemleri

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular, sistem tarafından otomatik onaylanacak.

Böylelikle, cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulmuş olacak.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek. Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik yapılacak.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Seyahat izin belgesi olan kişiler seyahat süreleri boyunca kısıtlamadan muaf

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

Zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlar, bu durumu belgelendirmek ve e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecek.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Seyahat izin belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Zorunlu hal sayılacak durumlar

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olanlar (en fazla 2 kişi)

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)

- ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacaklar

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler