Vaka sayılarının azalması ve aşılama programının hızlanmasıyla herkesi ilgilendiren haziran ayı normalleşme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tedbirleri açıkladı.

İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" kapsamında da detaylar belli oldu.

Normalleşmenin ayrıntılarında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişileri ilgilendiren önemli kararlar da belirlendi.

Bu yaş grubunda olan kişiler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak. Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde pazartesi saat 05.00’e kadar sokak kısıtlaması devam edecek.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Aşı olmayan 65 yaş üzerine kısmi sokak kısıtlaması

Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

İki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı kişilere, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Toplu taşıma kısıtlaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı kişiler şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacak. Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacak.