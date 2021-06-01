Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına ilişkin bilgi verdi.

"Bu güce güvenin"

Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.