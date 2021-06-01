Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız" dedi.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programına ilişkin bilgi verdi.
"Bu güce güvenin"
Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
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