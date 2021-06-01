Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Atilla Peker, Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarını içeren dilekçesini Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul'a göndermişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki makamlardan bilgi ve belgelerin isteneceği belirtildi. Türkiye'de muhtemel delillerin toplanması için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.
İddia sahibi Atilla Peker'in ayrıntılı beyanına da başvurulacak.
Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996'da Kıbrıs'taki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, cinayeti kimin işlediği belirlenememişti.
Etiketler: Son Dakika Suç Örgütü
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