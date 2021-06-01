Atilla Peker, Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarını içeren dilekçesini Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul'a göndermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki makamlardan bilgi ve belgelerin isteneceği belirtildi. Türkiye'de muhtemel delillerin toplanması için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.

İddia sahibi Atilla Peker'in ayrıntılı beyanına da başvurulacak.

Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996'da Kıbrıs'taki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, cinayeti kimin işlediği belirlenememişti.