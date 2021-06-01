Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay, Türk Hava Kuvvetleri'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Hava Kuvvetlerinin 110'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırırken dosta güven, düşmana korku salan Türk Hava Kuvvetlerimizin 110'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırken dosta güven, düşmana korku salan Türk Hava Kuvvetlerimizin 110. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. #TürkHavaKuvvetleri ???????? pic.twitter.com/9rmkcBNYHt— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 1, 2021
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