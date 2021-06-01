Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırırken dosta güven, düşmana korku salan Türk Hava Kuvvetlerimizin 110'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırken dosta güven, düşmana korku salan Türk Hava Kuvvetlerimizin 110. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. #TürkHavaKuvvetleri ???????? pic.twitter.com/9rmkcBNYHt — Fuat Oktay (@fuatoktay) June 1, 2021