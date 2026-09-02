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Dünya
AA 02.09.2026 00:00

ABD İran'da bir düğün evini hedef aldı: En az 4 ölü

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini söyledi.

ABD İran'da bir düğün evini hedef aldı: En az 4 ölü

İran devlet televizyonuna konuşan Nefisi, ABD'nin düğün evine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentine düzenlediği hava saldırısında bir düğün evini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını belirtti.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

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