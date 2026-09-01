İran Devrim Muhafızları: ABD'nin saldırıları Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırıyor

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Birkaç saat önce, ABD ordusunun, ülkenin güneyine yönelik saldırılarında, aralarında bazı sivil bölgelerin de bulunduğu çok sayıda noktanın bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdı ve savaşçıların Hürmüz Boğazı'na müdahale eden yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, İran ordusunun ABD ordusuna ait 50'inci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü.

İran ordusunun misilleme saldırılarına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldığını belirtmişti.