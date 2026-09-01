İran basını: İran, ABD saldırılarına misillemede bulundu

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattı.
Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıların ABD'nin akşam saatlerinde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olduğu belirtildi.
ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Buşehr eyaletine bağlı Asuliye kentinin de ABD güçleri tarafından hedef alındığı duyuruldu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.
İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.